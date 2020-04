Niedziela palmowa. Rozpoczynamy najważniejszy tydzień w roku

Wskazał, że czas Wielkiego Tygodnia, który rozpoczyna Niedziela Palmowa, to dobra okazja do refleksji nad sensem życia i jego celem. „Przesłanie tych szczególnych dni wzywa nas do jedności i pojednania oraz okazywania sobie życzliwości w relacjach rodzinnych, zawodowych i społecznych. To również ostatnia szansa na spowiedź przed Wielkanocą. Ważne, aby nikt nie został bez pojednania się z Bogiem i ludźmi” – powiedział rzecznik Episkopatu.