Niecodzienna sytuacja w Watykanie. Papież odebrał telefon w czasie audiencji

W czasie dzisiejszej audiencji generalnej papieża Franciszka miała miejsce bardzo wyjątkowa sytuacja. Przed opuszczeniem Auli Pawła VI ojcu świętemu podano do rąk telefon komórkowy. Papież oddalił się na chwilę, aby z kimś porozmawiać.

Po chwili papież zakończył rozmowę i wrócił do wiernych, aby ich pobłogosławić.

Widok papieża rozmawiającego przez komórkę w Auli Pawła VI wzbudził ogromne zainteresowanie, jednak Watykan podkreśla, że była to prywatna rozmowa, dlatego nie zostaną podane żadne informacje na jej temat.

Pope gets a phone call during the Audience. Haven’t seen this before. Then he quickly leaves and says he will be back. pic.twitter.com/npCuPzdnxP