Nie wytrzymał. Tusk znów atakuje PiS i Jarosława Kaczyńskiego. ,,Chcą uzyskać status bezkarności''

„Znam Kaczyńskiego od dziesięcioleci, w polityce znam go wręcz perfekcyjnie. On obsesyjnie cierpi, kiedy w jego najbliższym otoczeniu, coś nie jest mu podporządkowane, dlatego też tak często tracił w polityce, teraz ma swój polityczny sezon i to, co ma w zasięgu ręki, to jest cała Polska”.