'Neutralność klimatyczna' to zguba dla Polski!

ZDEGUSTOWANY 12.12.19 19:49

Takiej Francji, która opiera swą energetykę na elektrowniach atomowych na rękę jest zmuszanie innych krajów do płacenia. Ale co gorsza rodzimi ekolodzy (z Bożej Łaski)

wspierają.

A kto zablokował budowę elektrowni atomowej w Polsce.

Kiedy o Rydzyk próbował z geotermią to także antyklerykałowie krytykowali to, że zabiegał o fundusze unijne i budżetowe.

A o katastrofie w puszczy Białowieskiej do jakiej doprowadziły pseudo-ekologiczne eksperymenty to już nawet nie chce pisać bo nóż się w kieszeni otwiera.