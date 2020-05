Naukowcy: wegetarianizm prowadzi do zaburzeń psychicznych

Grizzly 10.5.20 12:26

Przewrotność lewackich mediów w tym zakresie jest bezmierna! Jeśli od razu nie da się ludziom wybić mięsa z głowy to na początek chociaż mięso czerwone, "niedobry tłuszcz zwierzęcy" itp. Potem posuną się dalej - zakaz hodowli zwierząt - mięso syntetyczne - cały czas kłamiąc o szkodliwości spożywania mięsa i hodowli. Lewackie media forsują podobne podejście do wielu sukcesów cywilizacyjnych - szczepionek, telekomunikacji, energetyki, rodzicielstwa, środowiska, klimatu i wielu innych. Co zatem nimi kieruje i co chcą osiągnąć? Przez pomieszanie ludziom w głowach - chaos, odrzucenie wartości, tradycji i w końcu powszechna rewolucja czyli zbrodnia! A po co? Dla władzy i skarbów tej ziemi!