Narodowy Program Szczepień przyjęty. ,,To będzie moment zwrotny''

Premier Mateusz Morawiecki poinformował dziś w trakcie konferencji prasowej, że Rada Ministrów przyjęła Narodowy Program Szczepień. „Mamy zakontraktowanych 60 milionów dawek szczepionki na Covid-19 od 6 dostawców” – dodał szef polskiego rządu.

Jak dodał:

„Moment, w którym pierwszy Polak, pierwsza Polka przystąpi do szczepienia, będzie momentem zwrotnym. Według specjalistów dziś to jest jedyne remedium na to, by pozbyć się epidemii raz na zawsze”.

Poinformował też, że szczepionki będą darmowe i dobrowolne, a rząd postara się o to aby dostępne były także dla tych, którzy są w domach i nie chcą z nich różnych względów wychodzić – szczególnie chodzi o osoby starsze i niepełnosprawne.

Morawiecki dodał też, że rząd nie będzie szczędził środków na proces szczepień i już dziś zabudżetowano około 3 miliardy złotych.

dam/niezalezna.pl,Fronda.pl