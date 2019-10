Nadchodzi Armagedon dla pazernych banków

PiotrS 3.10.19 10:44

Też mi armageddon... Jak zwykle mamy tutaj do czynienia z tym iż gromki tytuł ma zachęcić do wejścia w nieciekawy artykuł.

Ten wyrok dotyczy nie wszystkich kredytów, ale denominowanych we franku szwajcarskim. Ten wyrok umożliwi "Frankowiczom" z ww. kredytami dochodzenie swoich praw w sądzie polskim co potrwa długo, jak znam życie. Dodatkowo, jak wszyscy do tych sądów ruszą to..... potrwa to jeszcze dłużej.