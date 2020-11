Na znoszenie obostrzeń jeszcze poczekamy

Na znoszenie obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa w Polsce będziemy musieli jeszcze zaczekać. Jak poinformował dziś minister zdrowia dr Adam Niedzielski, obecny stan utrzymany będzie co najmniej do 29 listopada.

Jeśli chodzi o to, co nastąpi po wskazanej przez ministra dacie, poinformował on że wszystko zależeć będzie od dalszego rozwoju epidemii w naszym kraju.

Niedzielski w rozmowie na antenie Radia Plus poinformował także, że dziś z premierem odbędzie naradę, na której podjęte mają zostać decyzje co do dalszych ruchów rządu w kwestii obostrzeń

Minister przypomniał również, że główne elementy planu zaprezentowano już wcześniej i najważniejszym kryterium będzie liczba dziennych zakażeń oraz kwestia obłożenia łóżek szpitalnych i dostępnych respiratorów.

Jeśli chodzi o kwestię szkół, minister podał że wciąż jest zbyt wcześnie by mówić cokolwiek na temat możliwości powrotu dzieci do szkół. Poinformował:

„Dzisiaj jest narada z premierem i będą podejmowane decyzje. Generalnie na razie mamy zdefiniowane ramy. To znaczy, że chcemy przestawić pewne kroki uzależnione od spełnianych kryteriów dotyczących liczby zachorowań i mniej więcej jak będzie ta ścieżka wyglądała”.

Szef resortu zdrowia zaznaczył, że jeśli sytuacja epidemiczna będzie ulegać poprawie, wprowadzone zostaną ponownie czerwone strefy.

Dodał też, że o powrocie do normalnej formy edukacji można mówić, gdyby dzienna liczba infekcji spadła poniżej 15 tysięcy, Obecnie jednak od dwóch dni znów notuje się ponad 20 tys. zakażeń.

dam/PAP,Fronda.pl