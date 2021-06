Na co zwrócić uwagę przy zakupie smartwatcha?

Monitorowanie dziennej liczby kroków, pomiar wydajności treningów, obliczanie długości trasy biegowej, ocena jakości snu… Niezależnie od tego, jaki cel Ci przyświeca, jeśli planujesz zakup smartwatcha bądź smartbandu, zadbaj o to, aby był on dopasowany do Twoich potrzeb i oczekiwań. Na jakie inne aspekty poza czasem działania baterii i wygodą powinniśmy zwrócić uwagę? Jakie inne zastosowania może mieć inteligentny zegarek i bransoletka poza analizą naszych wyników sportowych i liczeniem kroków?

Dlaczego smartwatch?

Spośród setek różnych modeli dostępnych obecnie na rynku smartwatchy czy smartbandów czyli inteligentnych zegarków i opasek wyposażonych w najprzeróżniejsze funkcje, nie jest łatwo wybrać te najlepiej odpowiadające naszym potrzebom. Tymczasem w bardzo prosty sposób możemy znacząco ułatwić sobie wybór. Wystarczy, że zaczniemy od zadania sobie pytania, do czego w ogóle potrzebny nam będzie smartwatch czy smartband.

Na przykład, jeśli potrzebujesz urządzenia do śledzenia dziennej liczby kroków i nie interesują Cię inne funkcje, wystarczy Ci prosta inteligentna opaska. Natomiast jeśli chcesz kontrolować swoje tętno podczas treningów lub biegu i zbierać dane o intensywności wykonywanych ćwiczeń oraz swoich wynikach, możesz pokusić się o inteligentny zegarek z rozbudowanym wachlarzem funkcji specjalnych. Sam zadecyduj, które funkcje spośród takich, jak otrzymywanie powiadomień o wiadomościach mailowych i smsach, obsługa połączeń, analiza treningów, GPS, monitorowanie snu, alarm, czujnik ruchu czy odnajdywanie zaginionego urządzenia będą Ci potrzebne.

Jaki powinien być idealny smartwatch i smartband?

Jeśli wiemy już, do czego będziemy używać naszego smartwatcha czy też smartbandu, czas przyjrzeć się temu, jakie funkcje powinno posiadać dobre urządzenie tego typu.

Łatwość w strojeniu i wygoda w obsłudze

Zaraz po zakupie nowego smartwatcha czy opaski nie chcemy spędzić kilku godzin, próbując dostosować ustawienia do swoich potrzeb. Zarówno smartwatch, jak i opaska powinny dać się łatwo nastroić i zapamiętać nasze ustawienia. Wyświetlacz urządzenia powinien być czytelny i wygodny w obsłudze, niezależnie od tego, czy jest wyposażony w ekran dotykowy, czy przyciski. Należy również upewnić się, że urządzenie współpracuje z aplikacjami, z których chcemy korzystać. Warto zwrócić uwagę na tę kwestię podczas przeglądania komentarzy i recenzji w sieci.

Pojemność baterii

Wszystkie funkcje naszego smartwatcha bądź opaski, choćby nie wiadomo jak fantastyczne, w połączeniu ze słabą baterią nie będą miały większego znaczenia. Bateria, którą trzeba będzie ładować dwa razy na dobę przekreśli cały efekt. Z tego względu wydajność baterii to parametr, który koniecznie należy wziąć pod uwagę przy wyborze gadżetu. Natomiast warto również zdawać sobie sprawę z tego, że ta sama bateria może mieć dłuższy bądź krótszy czas pracy w zależności od trybu, w jakim działa urządzenie. Na czas pracy baterii z pewnością będzie miał wpływ rodzaj treningu i ilość uruchomionych funkcji.

Polecamy: Mając w głowie powyższe wskazówki możesz mieć pewność, że uda Ci się znaleźć smartwatch bądź smartband pasujący do Twojego stylu i podejmowanych przez Ciebie na co dzień aktywności. Robiąc zakupy, nie zapomnij skorzystać z aktualnych kodów rabatowych!

Czas ładowania

Oprócz żywotności baterii ważne jest również to, jak długo trwa ładowanie smartwatcha. Czy po rozładowaniu urządzenie jest w stanie w krótkim czasie uzyskać poziom naładowania, który zapewni płynny przebieg treningu? Ile czasu trwa pełny cykl ładowania? W tym przypadku również cenne mogą okazać się komentarze innych użytkowników.

Wiarygodność i dokładność wykonywanych pomiarów

Bez względu na to, do czego używasz smartwatcha, ważne jest, aby gromadzone i prezentowane przez niego dane były dokładne i wiarygodne. Chociaż faktem jest, że żaden smartwatch ani opaska nie mogą zbierać danych ze stuprocentową dokładnością, im bliżej tych stu procent, tym lepiej.

Możesz samodzielnie zweryfikować poziom dokładności podstawowych danych prezentowanych przez smartwatch lub opaskę, takich jak choćby liczba wykonanych kroków, przebyta odległość czy tętno. Najprościej będzie zmierzyć liczbę kroków wykonanych na danym odcinku i porównać swój wynik z wynikiem prezentowanym przez urządzenie. Z kolei odległość można zweryfikować za pomocą funkcji GPS w telefonie.

Wodoodporność

Jeśli nie chcesz przejmować się możliwym kontaktem z wodą podczas korzystania ze smartwatcha i marnować czas na ciągłe zakładaniem i zdejmowanie zegarka, możesz wybrać wodoodporny lub wodoszczelny model smartwatcha. W przypadku osób uprawiających sporty wodne, jak choćby pływanie, dobrym pomysłem będzie wybranie wodoszczelnego modelu smartwatcha do pomiaru osiąganych w wodzie wyników. Przed zakupem smartwatcha nie zapomnij sprawdzić takie parametry, jak odporność na kontakt z potem, wodoodporności czy też wodoszczelność.

Wygoda i styl

Jeśli nie chcesz wydawać mnóstwa pieniędzy na smartwatch, którego nie możesz mógł wygodnie nosić w połączeniu z dowolna stylizacją lub który przeszkadza Ci podczas ćwiczeń, powinieneś wybrać model, który pasuje zarówno do Twojego stylu, jak i oczekiwań względem wygody użytkowania. Jeśli jesteś zdania, że opinie w internecie to za mało, udaj się do salonu i przymierz interesujące Cię modele. Przy tym warto mieć na uwadze, że paski niektórych zegarków są wymienne.