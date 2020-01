Morawiecki: Część sędziów SN uzurpuje sobie cudze kompetencje

Wiesław Kaloryfer 24.1.20 14:04

Nie istnieje nigdzie na świecie takie prawo, co do którego treści nie można się spierać. I nie jest to wina prawników, czy prawa, a wina języka ludzkiego, który nigdy nie jest (bez względu na język jakim się posługujemy) na tyle precyzyjny, by każde wypowiedziany w nim czy napisane słowo, czy większa treść była jednoznaczna. Oczywiście często człowiek sobie tu jeszcze utrudnia. Przy czym człowiek w tym miejscu to ciało ustawodawcze, które przygotowuje i uchwala prawo w sposób niechlujny. Szczególnie często się to dzieje, kiedy takie prawo uchwalane jest na szybko (kłania się ostatnie procedowanie ustaw w dwie doby w dwóch izbach parlamentarnych). Do tego jak dojdzie kwestia działania w złej wierze (jak to ma PiS w zwyczaju) i traktowania prawa w sposób instrumentalny, to robi się wtedy już kompletny bałagan.