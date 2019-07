Mocne i ważne słowa papieża na temat prostytucji. PRZECZYTAJ

"Jest to rana dla zbiorowego sumienia, odchylenie od normalnej wyobraźni. Mentalność, zgodnie z którą kobieta może być wykorzystywana jak gdyby była towarem, który można wykorzystać, a następnie wyrzucić jest patologiczna. To choroba ludzkości, błędny sposób myślenia o społeczeństwie. Wyzwolenie tych biednych niewolnic jest gestem miłosierdzia i obowiązkiem wszystkich ludzi dobrej woli" - dodał.

A my przypominamy każdemu: formą korzystania z prostytucji jest także oglądanie pornografii. Ci, którzy to czynią, nie wejdą do Królestwa Bożego, ale wydani zostaną na wieczne potępienie. Żaden wierzący nie może tego lekceważyć. Każdy, kto ogląda pornografię lub korzysta z prostytucji, jest uczniem nie Chrystusa, ale diabła - i jeżeli się nie nawróci, to trafi tam, gdzie "jezioro ogniste", a rozpacz i ciemność nieugaszona.