Miszczak kazał napisać serial dla Jandy. Będzie to serial o pandemii?

Krystyna Janda i Edward Miszczak to główni bohaterowie afery szczepionkowej. Teraz ich nazwiska padają w innym kontekście. Zajmujący się opisywaniem życia gwiazd portal Pudelek.pl donosi, że dyrektor programowy TVN kazał napisać scenariusz serialu specjalne dla Krystyny Jandy.

Od nowego roku polską opinię publiczną zajmuje afera związana z zaszczepieniem na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym poza kolejnością grupy celebrytów i przedsiębiorców, którzy byli rejestrowani jako „personel niemedyczny”. Pierwsi o szczepieniach poza kolejką pochwalili się Krystyna Janda i Leszek Miller. Później okazało się, że lista ta jest znacznie dłuższa i znajduje się na niej wiele nazwisk związanych z TVN, w tym dyrektor programowy stacji, Edward Miszczak. Nic dziwnego, że ze stacją był związany sam rektor WUM, prof. Zbigniew Gaciong, który nie tylko doradzał w jednej z produkcji, ale sam zagrał rolę w serialu „Lekarze”.

Teraz portal Pudelek.pl donosi, że „Edward Miszczak poprosił scenarzystów, by zaczęli myśleć o serialu pisanym specjalnie pod Krystynę Jandę”.

- „Prosił też, by na razie był to plan top secret, bo po aferze ze szczepieniami Edward nie chce, żeby jego gest odebrano jako pomocną dłoń w stosunku do Krystyny Jandy w sytuacji, gdy oboje mają ten sam problem” – czytamy na portalu.

Może będzie to serial o pandemii koronawirusa? Wówczas nietrudno byłoby zapewnić pełną obsadę.

kak/PAP, niezależna.pl