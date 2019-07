Misiło przeprasza i usuwa profanujący pamięć bohaterów wpis

man woman albo gender 29.7.19 12:55

''My w powstaniu walczyliśmy przede wszystkim o odzyskanie niepodległości naszej ojczyzny, ale także o to, co było dla nas najważniejsze. O to, żebyśmy byli traktowani nie jak podludzie, tylko żeby każdy z nas był człowiekiem godnym szacunku. O naszą godność ludzką. I każdy, kto wie, czym jest ludzka godność, musi pamiętać, że jej podstawą jest wolność. Że nie wolno nikogo nie szanować dlatego, że ma inny kolor skóry, inne poglądy czy orientację seksualną. O ile nie wyrządza nikomu krzywdy ma prawo taki być” Wanda Traczyk- Stawska



7 kwietnia 1927 roku w Warszawie urodziła się Wanda Traczyk- Stawska, ps. ''Pączek'' - członkini Szarych Szeregów, uczestniczka Małego Sabotażu oraz akcji ''N'', uczestniczka Powstania Warszawskiego. W Powstaniu walczył

w stopniu plutonowego w oddziale osłonowym Wojskowych Zakładów Wydawniczych generała Antoniego Chruściela „Montera”. Główne walki toczyła wraz ze swoim oddziałem w Śródmieściu Północnym i Południowym, na Powiślu oraz bliskiej Woli. W czasie Powstania została ciężko ranna odłamkami granatnika. Po kapitulacji trafiła do niewoli niemieckiej; była jeńcem Stalagu 344, Stalagu IV B, Stalagu IV E oraz Stalagu VI C. Została wyzwolona 12 kwietnia 1945 roku przez kombinowany patrol 3. szwadronu 10. Pułku Strzelców Konnych 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Po wojnie wróciła do Polski, ukończyła studia psychologiczne i pracowała z dziećmi niepełnosprawnymi. Pani Wanda jest obecnie przewodniczącą Społecznego Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy. Usilnie walczy o przywrócenie pamięci o cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli. Działa na rzecz pojednania polsko-niemieckiego. Jest jedną z inicjatorek ustanowienia Dnia Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy, który przypada 2 października, czyli w rocznicę kapitulacji Powstania Warszawskiego. Jest Honorową Obywatelką miasta stołecznego Warszawy. Odznaczono ją Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec oraz Krzyżem Walecznych.