Ministerstwo Finansów - w Polsce recesja krótsza i płytsza niż w Europie Zachodniej

PO - polityczny, cuchnący trup w stanie rozkładu!! 27.4.20 8:15

"W Polsce lepiej, niż gdzie indziej?" Oj, niedobrze...

Lewacy! Szukajcie jakiejś dziury w całym! Szczujcie, judźcie, manipulujcie, mataczcie, kłamcie, przeklinajcie,... Zresztą, co ja tam będę was pouczać. Sami wiecie, jak to się robi. Rzut oka do Wybiórczej, Newsweeka, Onet, TVN i wszystko gotowe.