Minister Ziobro wyjaśnia sprawę okien życia

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro zalecił prokuratorom, by NIE wszczynali postępowań karnych ws. pozostawienia dziecka w oknie życia.

Jak powiedział Ziobro, taki czyn nie jest aktem porzucenia, a matka pozostawiająca dziecko w oknie życia nie może czuć się osobą ściganą. Ziobro podkreślił, że matki korzystają z okien życia jeżeli wiedzą, że nikt nie będzie miał o to do nich pretensji. Niestety, zdarza się, że sprawa staje się początkiem postępowań karnych pod kątem porzucenia.

Minister powiedział, że jest poruszony takimi przypadkami, a w tym roku miały miejsce co najmniej trzy takie wydarzenia. Według Ziobry takie postępowanie prokuratury może skłonić matki do rezygnacji z wykorzystania okna życia oraz do aktów desperackich. Ziobro powiedział, że wszczynanie postępowania w przypadku pozostawienia dziecka w oknie życia jest "niedopuszczalne".