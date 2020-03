Minister zdrowia: Nie ma zakażeń koronawirusem w Polsce

Piotr Nowak 2.3.20 11:22

No właśnie, to jest jakiś uporczywy brak koronawirusa w Polsce ! To tak jakby wirus nie pojawiał się w Polsce w proteście przeciw łamaniu Konstytucji, albo jego pojawienie byłoby niezgodne z Konstytucją. Tak czy tak, opozycja trzęsie porami, bo ponoć ten wirus, wyhodowany przez komunistów z Chin, atakuje tylko komunistów ?!