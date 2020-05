Minister Szumowski: Nigdy nie nadzorowałem instytucji dofinansowujących firmę mojego brata

Zdziwiony 19.5.20 9:28

To już jakieś szaleństwo. Czepiają się win rodziny jak nie mogą nic zarzucić Szumowskiemu. Brat Michnika im nie przeszkadza a maja pretensje że ktoś dostał dofinansowanie. To co rodzina ma być bezrobotna i pozbawiona możliwości jakie mają inni? Ja też mam rodzinę od której trzymam się z dala? A jak moja rodzina dostanie dofinansowanie to mam się ze stanowiska zwolnić?