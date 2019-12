Minister Środowiska o Puszczy Białowieskiej: niewiele już jest do ratowania!

Durczykiewicz 4.12.19 13:10

Właściwie trudno to zrozumieć - skoro puszczę toczył szkodnik, to chyba oczywistym było, że trzeba było zarażone okazy wyrąbać, tak, czy nie?? Zmarły Minister chyba był fachowcem, tak...? Więc dlaczego go nie posłuchano...??? Trudno. Polak mądry po szkodzie! Nie, to nie PiS ponosi winę, a ci, którzy bezmyślnie się sprzeciwiali działaniu śp.P.Szyszki. Niech jednak wyciągną z tego jakieś wnioski...każdy z nas popełnia błędy, ale głupotą jest z nich się nie poprawiać...