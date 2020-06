Miller: Kaczyński miał rację. Duda byłby już prezydentem

Opozycja o przekopie Mierzei Wiślanej 10.6.20 10:24

Mamy tam posła, który twierdzi, że dla środowiska lokalnego oraz miasta da to dużo. Ja bym nie ubierał tego w politykę, w sensie takim, że Rosjanie-nie-Rosjanie, ubierałbym to w sferę ekologiczną i gospodarczą



- powiedział lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej.



Przypomniał też, że wiceprezydentem Elbląga jest samorządowiec właśnie z SLD.



- Jak rozmawiam z wiceprezydentem z Elbląga, to on uważa, że to szansa dla miasta.



- dodał Czarzasty.