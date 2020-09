Michał Sz. na ,,warszawskiej fali'': ,,Powiedzieć, że pie*dolę Polskę, to mało. Zostanę papieżycą''

Michał Sz., pseudonim „Margot” po opuszczeniu zakładu karnego, gdzie siedział jak trusia pod miotłą i – jak się okazuje – osobiście poprosił, a nawet skamlał o samodzielną celę, ponieważ najzwyczajniej spękał, próbuje płynąć na fali brylowania po akcji z flagami. Tym razem wymyślił kolejną formę obrażania Polski i Polaków.

W rozmowie z Krytyką Polityczną powiedział:

- Bo powiedzieć, że pie.dolę Polskę, to za mało. Zawsze robiłyśmy to, co mamy ochotę, i będziemy dalej tak robić, nie oglądając się na to, czego oczekują od nas pseudosojusznicy, którzy bardziej troszczą się o zasady grzeczności i dyskurs publiczny niż o nas.

Oberwało się nawet Tomaszowi Lisowi, którego – jak stwierdził: „pie*doli”, chociaż pan Lis jest raczej orientacji heteroseksualnej i nie przyznawał się na razie do żadnej innej kategorii płci. No chyba, że Michał Sz. ma szerszą wiedzę na ten temat?

