Matka Kurka: Nic nie zadziała. Nie pomoże 1000 Tusków, nie pomoże ,,holokaust wymiaru sprawiedliwości''

Mirek 17.12.19 16:15

To prawda . Wymiar sprawiedliwości ma jak najgorsze notowania w społeczeństwie i nikt zdrowy na umyśle nie do sobie nawet paznokcia uciąć za kastę sądowych złodziei i oszustów . Owszem "kasta" ma poparcie ale wśród politycznych meneli takich jak targowiczanie , ubecja , kodziarze , zboczeńcy , pseudo artyści . Najwięcej tego menelstwa jest oczywiście w Warszawie , jak że jest to miasto najbardziej czerwone , ale poradzimy sobie . Gdybym ja wyszedł na rynek swojego miasta i nagabywał ludzi aby bronili sędziów to pokiwaliby głowami z politowaniem i powiedzieli że jestem pewno pensjonariuszem oddziału psychiatrycznego . I jeszcze jedno . Rząd ma ogromne poparcie w sprawie naprawy sądownictwa i nie musi się o nic pytać tylko działać . Dzisiaj to "nadzwyczajna kasta " jest w opałach bo gdyby wywalono na zbity pysk ze 2 tysiące sędziów to gdzie oni znajdą pracę !! . Kto im da za granicą jako prawnikom zarobić 10 czy 20 tysięcy złotych ?! .