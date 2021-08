Masażery do twarzy – prosty sposób na jędrną i gładką skórę

Masaż twarzy powoli przestaje kojarzyć się wyłącznie z salonami kosmetycznymi, ponieważ coraz chętniej robimy go w domowym zaciszu. Regularne masowanie twarzy przynosi bowiem skórze wiele korzyści i doskonale wpływa na jej kondycję. Zabieg ten można wprawdzie wykonywać palcami, jednak dużo lepsze efekty dają specjalnie przeznaczone do tego celu narzędzia. Aby wybrać idealny dla siebie masażer, warto poznać wady i zalety każdego produktu i zaopatrzyć się w ten, który najlepiej spełni swoje zadanie.

Co nam daje masaż twarzy?

Bez wątpienia regularnie masowanie twarzy bardzo dobrze wpływa na ogólny stan cery. Przede wszystkim poprawia mikrokrążenie krwi i ukrwienie komórek twarzy, ale także odżywia i dotlenia skórę, zwiększa jej sprężystość oraz ułatwia pozbycie się z niej wszystkich szkodliwych substancji. Ponadto spowalnia procesy starzenia poprzez naturalny lifting oraz pomaga spłycić istniejące zmarszczki. Prawidłowe użycie masażera sprawia, że cera zostaje odpowiednio dotleniona, wygładzona i widocznie bardziej promienna, kości policzkowe uwydatnione, twarz wysmuklona, zaś jej kształt – subtelnie podkreślony. Pozwala ono również na ewentualne zlikwidowanie drugiego podbródka. Pierwsze efekty zabiegu, czyli ujędrnienie skóry i delikatna poprawa jej kolorytu, widoczne są już po pierwszym zastosowaniu. Może być on wykonywany na twarz, ale także okolice szyi czy dekoltu.

Rodzaje masażerów do twarzy i ich funkcje

● Wałek jadeitowy – popularność zyskał początkowo w Azji, ale obecnie cieszy się coraz większym uznaniem na całym świecie. Ten wykonany z kamienia masażer pomaga zwężać pory, redukować obrzęki i ujędrniać skórę. Zabieg z wałkiem jadeitowym jest bardzo odprężający, dlatego doskonale sprawdzi się podczas codziennej wieczornej pielęgnacji. Produkt zazwyczaj posiada dwie końcówki – jedna z nich służy do masażu większych obszarów twarzy, a druga delikatniejszych fragmentów, na przykład skóry w okolicach oczu. Alternatywą dla tego typu akcesoriów są wałki wykonane z różowego kwarcu, kryształu górskiego i ametystu.

● Kamień Gua Sha – podobnie jak wałek jadeitowy pochodzi z Azji. Ma formę płaskiej płytki, która pozwala na dość duży nacisk na powierzchnię twarzy, dzięki czemu doskonale poprawia krążenie krwi. Na początku należy go jednak używać bardzo delikatnie, żeby nie powodować bólu ani dyskomfortu.

● Roller z miedzianymi wypustkami – pozwala na lepsze wchłanianie nakładanych nim kosmetyków, a także niweluje napięcie twarzy, uelastycznia i odżywia skórę. Ze względu na przeciwzapalne i antybakteryjne właściwości miedzi dobrze sprawdzi się do pielęgnacji cery problematycznej.

● Masażer elektryczny – innowacyjne rozwiązanie dobre do wielu rodzajów zabiegów. Zazwyczaj posiada możliwość ustawienia odpowiedniej dla danego typu skóry prędkości obrotów lub siły nacisku. Część z nich obsługuje się razem z aplikacją, dzięki której dokładnie wiadomo, jak długo należy masować daną część twarzy.

Masażery do twarzy to prosty i przyjemny sposób na utrzymanie skóry w doskonałej kondycji. Kluczowe dla osiągnięcia oczekiwanych efektów jest jednak umiejętne obchodzenie się z narzędziem oraz regularność przeprowadzania zabiegów. Dlatego w drogerii internetowej Makeup znajdziesz bogaty wybór akcesoriów w pełni dostosowanych do Twoich potrzeb i gustu.