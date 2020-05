Małgorzata Manowska: Sąd Najwyższy będzie ostoją niezależności i niezawisłości sądownictwa

Pierre Nick 26.5.20 12:30

Oj, marzy się lewakom powrót do Gersdorf i Rzeplińskiego. A może nawet do Kryżego, Różańskiego, St. Michnika i Krwawej Luny... Strzał w potylicę, butelka wódki 1000 zł i następny.

Sypie się wasza Kasta, w której ręką rękę myje. Swoi są z definicji nietykalni, reszta to hołota. Apanaże, nieusuwalni ze stołków. Pedofilia tylko i wyłącznie w Kościele. Celebryci sobie mogą używać. Atak na nich to hejt i antysemityzm.

Niedoczekanie wasze. Nie dociera do was, że to już jest nieodwracalna przeszłość? Możecie sobie teraz poszczekiwać, nawet wyć do księżyca. Niczego to nie zmieni.