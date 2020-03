Małgorzata Kidawa-Błońska na prowadzeniu?

Konfederata 5.3.20 19:33

No cóż. Wolałbym Prawicę i p. Krzysia Bosaka ale....w takich sytuacjach wybiera się mniejsze zło. Więc postawić trzeba w ewentualnej drugiej rundzie na p. Małgorzatę. Dość już okradania Polaków! Dosyć! Tylko czy będzie nas wystarczająco dużo żeby odsunąć Dudę? No powątpiewam, szastają kasą na prawo i lewo, kupują głosy, ogłupiają ludzi. No nie wiem, ale przeżyliśmy PRL, potem Bolka, Kwasulę, Komora, śp. Kaczkę, Dudę, damy radę i drugi raz z Dudą, ale trzeba spróbować wsadzić kij w szprychy pisowskiej maszynerii ustawowej! Naprzód Polsko!