Mafia próbuje dorwać się do kasy Orlenu?

To jest oczywiście zwykłe kłamstwo. Produkowany przez spółkę płyn do dezynfekcji ma wszystkie potrzebne badania i atesty, jest bezpieczny i skuteczny.

-„Linie produkcyjne ORLEN Oil w Jedliczu pracują na pełnych mocach wytwórczych. Produkcja płynu do dezynfekcji rąk trwa bez jakikolwiek zakłóceń, a instalacja jest na bieżąco monitorowana przez wewnętrzne służby techniczne ORLEN Oil. Sugerowanie, że PKN ORLEN ma jakiekolwiek problemy techniczne z linią produkującą płyn do dezynfekcji jest nieuzasadnione i wprowadza czytelników w błąd”.

-„Wyeliminowanie dziesiątek podmiotów, od bezużytecznych firm pijarowskich do spółek wykonujących zadania, które koncern jest w stanie sam wykonać, odbudowa kompetencji w wielu obszarach przemysłowych, presja na niskie ceny paliw, ograniczenie o kilkadziesiąt procent importu ropy z Rosji i zbudowanie różnorodności dostaw, racjonalizacja kosztów ogólnych i walka z mafiami przemytniczymi oraz mafiami vatowskimi - to wszystko oznacza setki milionów i miliardy złotych strat dla potężnych ludzi. Zyskuje budżet państwa, Polacy, a oni tracą żywą, łatwą gotówkę. Niejednokrotnie próbowali już wymusić zmianę prezesa Orlenu, a teraz najwyraźniej uznali, że w sytuacji kryzysowej związanej z epidemią mogą spróbować jeszcze raz. Co jednak wyjątkowo ohydne, próbują użyć tu sprawy uruchomienia produkcji płynu, co jest osobistą zasługą prezesa Obajtka. W naprawdę ekspresowym tempie zrobiono coś, co zwykle zajmuje miesiące. Uratowało to sytuację w wielu miejscach, ten płyn schodzi jak woda” – powiedziała portalowi osoba zorientowana w sprawie.