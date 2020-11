Macierewicz: Lewactwo, które kiedyś mieściło się na Kremlu, dzisiaj zalało Brukselę

„Lewactwo, które kiedyś mieściło się na Kremlu, dzisiaj zalało Brukselę, ulice Francji, Niemiec oraz innych krajów” – powiedział w swoim felietonie na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam poseł Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz.

Były szef MON dodał, że konieczne jest danie sobie sprawy z faktu, że przez cały świat:

„[…] przetacza się nowa neokomunistyczna rewolucja. Znakiem jest znak Hitlerjugend, czyli piorun, który nosi tzw. strajk kobiet”.

Odnosząc się do kwestii mechanizmu mającego powiązać kwestię wypłat z budżetu UE z „praworządnością” stwierdził, że chodzi o zniszczenie niepodległości Polski.

„Chodzi także o upowszechnianie ideologii LGBT i uczynienie z niej fundamentu życia społecznego w całej UE. Spór, który odbył się w polskim parlamencie, jest sporem o to, czy Polska będzie Polską, czy będzie niepodległym krajem i suwerennym narodem, czy też oddamy decyzje co do wszystkich naszych praw, tożsamości narodowej, religijnej, społecznej i gospodarczej w ręce nie tylko urzędników brukselskich, ale także Francji, Niemiec oraz bieżącej większości w Parlamencie Europejskim”

- zaznacza były minister.

Zapewnił też jednak, że Polska nie godzi się na oddawanie swojej suwerenności w ręce neokomunizmu.

dam/radiomaryja.pl,Fronda.pl