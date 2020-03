Łukasz Szumowski: Reżim kwarantanny zaowocuje po 7-10 dniach

Urszula 16.3.20 13:05

Minister mówi o reżimie kwarantanny i unikaniu większych skupisk, a tymczasem poseł PiS zrobił z okazji swoich imienin balangę na 250 osób. To jak to jest panie ministrze z tą odpowiedzialnością u członków partii rządzącej? To jakiś żart? Premier swoje, a poseł swoje?



"Koronawirus w Polsce. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, Grzegorz Woźniak, w jednej z podwarszawskich miejscowości zorganizował imprezę imieninową, w której udział wzięło około 200-250 osób. Przyjęcie odbyło się w lokalu na kilka godzin po konferencji Mateusza Morawieckiego, podczas której premier apelował o unikanie dużych skupisk ludzi."



https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,173952,25792927,se-posel-pis-wyprawil-imieniny-na-250-osob-a-tyle-sie-mowi.html#s=BoxMMtImg4