Loty VIP-ów. ,,Chcemy obnażyć hipokryzję i obłudę PO''

Bizon 14.8.19 13:23

Szanowny panie, to właśnie PiS jest hipokryzją. Dlaczego? Każdy wie, jaka była PO i nikt nie miał, a także nie ma co do tego wątpliwości. Ale to właśnie PiS miał być inny, to PiS miał przynieść odnowę moralną, to PiS miał być partią zwykłych, biednych ludzi. I to boli najbardziej w tej sytuacji, że PiS i PO to tak naprawdę na jednej szali można położyć, a w żadną stronę by się nie przechyliła. Usprawiedliwianie swojej postawy tym, że PO nie była lepsza, to właśnie przejaw hipokryzji.