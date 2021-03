List pracowników TVN. Marek Suski: To stajnia Augiasza!

Wczoraj do mediów trafił list pracowników TVN, którzy ujawniają w nim nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić w stacji. Zdaniem posła PiS Marka Suskiego ukazuje to prawdę o TVN, choć „[…] do całkowitego wyjaśnienia, co tam się dzieje, daleka droga”.

W części listu pracownicy pisali między innymi o aferze związanej ze szczepieniami przeciwko koronawirusowi poza kolejnością:

„Wiele osób publicznych, w tym najwyższe kierownictwo TVN Grupa Discovery Kasia Kieli z mężem i Edward Miszczak z partnerką, przyjęło poza kolejnością szczepienia przeciwko COVID-19 przeznaczone dla służb medycznych (Grupy 0). W wyniku tego wybuchła »afera szczepionkowa«. Należało stawić temu czoła, powiedzieć prawdę, przyznać się do błędu”.

Marek Suski w rozmowie na antenie TVP Info stwierdził:

„Myślę, że prawda o TVN-ie, można powiedzieć całą dobę, została wyjaśniona, chociaż do całkowitego wyjaśnienia, co tam się dzieje, daleka droga”.

Przyznał też, że niektórzy dziennikarze poza kamerami mówili politykom o tym, jak źle są traktowani:

„Dziennikarze, którzy spełniają misję nienawiści do PiS , potrafili się skarżyć, co się w stacji dzieje, teraz po tych doniesieniach dowiedzieliśmy się, jak tam rzeczywiście było”.

Dodał:

„To stajnia Augiasza, to wszystko co my obserwowaliśmy w stosunku do nas, teraz okazało się, że to jest pewną praktyką”.

