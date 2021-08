Lisicki: To działalność na pograniczu zdrady narodowej

Goszcząc na antenie Polskiego Radia 24 red. nacz. tygodnika „Do Rzeczy” Paweł Lisicki odniósł się do działań części polityków opozycji dotyczących grupy imigrantów koczujących w pobliżu polskiej granicy. Dziennikarz ocenił, że mamy do czynienia z czymś na pograniczu zdrady narodowej.

Paweł Lisicki podkreślił, że wobec agresywnych działań reżimu Aleksandra Łukaszenki, który próbuje destabilizować Unię Europejską za pomocą migrantów, polskie władze podejmują słuszne i właściwe działania.

Publicysta odniósł się do skandalicznych happeningów organizowanych przy polsko-białoruskiej granicy przez niektórych polityków opozycji.

- „Wypowiedzi niektórych, nie wszystkich, przedstawicieli polskiej opozycji czy komentatorów, którzy rzucają wyzwiskami, domagają się wpuszczenia tych imigrantów, to jest działalność, moim zdaniem, na pograniczu czegoś, co można by wręcz nazwać zdradą narodową”

- ocenił.

kak/Polskie Radio 24, DoRzeczy.pl