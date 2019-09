Leczo to kwintesencja września

Do szerokiego garnka włożyć smalec, dodać pokrojoną w kosteczkę cebulę oraz pokrojoną na plasterki kiełbasę, smażyć co chwilę mieszając przez około 7 minut. Dodać starty na tarce lub rozgnieciony czosnek i smażyć jeszcze przez 3 minuty.

Dodać pokrojone w kostkę papryki i co chwilę mieszając smażyć przez ok. 3 minuty. Doprawić solą (ok. pół łyżeczki), świeżo zmielonym pieprzem oraz słodką i ostrą papryką w proszku.

Następnie dodać obrane i pokrojone w kostkę świeże pomidory (bez nasion ze środka komór) lub passatę pomidorową. Gotować przez około 15 minut pod uchyloną pokrywą, w międzyczasie kilka razy zamieszać. Na koniec dodać koncentrat pomidorowy jeśli używaliśmy świeżych pomidorów.