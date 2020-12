Łamanie praworządności i nadużycia podatkowe Holandii w UE. Specjalny raport SP

- Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej, działania umożliwiające agresywne planowanie podatkowe w Holandii godzą w wartości rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, stanowiąc naruszenie zasady praworządności – czytamy w raporcie przygotowanym przez Solidarną Polskę na temat łamania praworządności przez Holandię w odniesieniu do innych członków Unii Europejskiej.

- Solidarna Polska, pan Patryk Jaki z ekspertami przygotowali bardzo ważny raport dot. Łamania praworządności przez Holandię, Królestwo Niderlandów – powiedział Janusz Kowalski podczas konferencji prasowej.

Sprecyzował też:

- Chodzi o to, że art. 2, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3 Traktatu o UE łamany jest właśnie przez Holandię. Chodzi przede wszystkim o kwestie dotyczące tego, że Holandia we wszystkich raportach – i PE, i KE, i specjalnych komisji – przedstawiana jest jako państwo wykazujące cechy raju podatkowe w UE. To jest właśnie ta jedna, wielka, nieuczciwa konkurencja i łamanie zasady sprawiedliwości i niedyskryminacji, naruszanie reguły rynku wewnętrznego w UE i zasady lojalnej współpracy państw członkowskich między innymi w zwalczaniu oszustw podatkowych

Kowalski dodał także:

- Raport Solidarnej Polski dot. właśnie przedmiotu, jakim jest agresywny system podatkowy, niezgodny z regułami rynku wewnętrznego UE, uprawnia do postawienia bardzo ważnego pytania o uruchomienie procedury z artykułu 7 dot. naruszenia praworządności przez Holandię właśnie w zakresie łamania reguł rynku wewnętrznego

mp/300polityka.pl