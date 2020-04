Kuźmiuk: Schizofrenia polityczna Tuska

plantator buraków 2.4.20 14:54

Powiem na tę chwilę tylko tyle;



trzeba być mocno pier----lniętym, by uważać, że ludzie obarczą PIS za to, że w czasach zarazy biznes upada. Obwinili by jedynie wtedy, gdyby nie było zarazy, a PIS rozkradłby państwo polskie mniej więcej tak jak zrobili to "totalni" i to w czasach, gdy o zarazie nikt jeszcze nie myślał.



Wiązanie przyszłych wyników wyborów z takim rozumowaniem "totalnych" obłąkańców dowodzi jedynie tego, jak ta banda ma w bardzo niskim poważaniu samodzielne myślenie Polaków.



Gdyby Polacy - powtarzam Polacy a nie "totalni" - uważali, że PIS będzie winien kryzysowi gospodarczemu, jaki być może dotknie Polskę po epidemii, to już dziś pchaliby się na wybory oknami i drzwiami by dokonać zmiany władzy. Polak nie znosi być okradany.



I dlatego nigdy już nie postawi na obłąkaną bandę "totalnych" a zupełnie spokojnie da im kopa w korespondencyjnych wyborach 10 maja br.