Kukiz: Nie wierzę w wybory 10. maja

Tom 27.4.20 11:03

Ale, mój drogi frondowski analityku - "... oczywiście mają zabarwienie emocjonalne" - hahahaha! Pan Kosiniak Kamysz nie walczy o prezydenturę teraz - wiadomo że jest bez szans, walczy natomiast o miejsce w swojej partii i o to co będzie stawką w następnych wyborach parlamentarnych i kolejnych prezydenckich. Dla Kosianiaka wynik powyżej 15%, dodatkowo przy tych cyrkowych wyborach które się zapowiadają, to będzie kolosalnie dobry wynik.

Niech jeszcze, Boże broń, przyjdzie kryzys w czasie kiedy władza będzie znowu tylko w rękach PiSu, to następne wybory parlamentarne zapowiadają się bardzo ciekawie... Kto wie, może nawet prostacka propaganda TVPis osiągnie poziom, jakiego nie było nawet w PRL-u.