Kukiz chwali rząd: Bardzo dobrze, że Polska zawetowała budżet UE

- Polskie władze zrobiły bardzo dobrze, że zawetowały powiązanie budżetu z praworządnością. Wszyscy doskonale wiemy, że największe moce sprawcze w UE mają dwa państwa Niemcy i Francja – powiedział Paweł Kukiz na antenie Radiowej Trójki.

Dodał też:

- Wiele państw nie ma tak traumatycznych wydarzeń jak Polska i nie bardzo rozumie, co to znaczy utrata suwerenności, jak bardzo jesteśmy na to czuli.

Polska i Węgry zablokowały budżet Unii Europejskiej podczas poniedziałkowego posiedzenia ambasadorów. Decyzja ta była spowodowana faktem, że PE zdecydował wcześniej o powiązaniu funduszy UE i wypłat środków pieniężnych z praworządnością.

