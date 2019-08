Kto i do jakich celów wykreował w 2015 Pawła Kukiza?

Sławek 23.8.19 12:18

Paweł był wściekły na to jak skutecznie PO-PSL sprzedaje Polskę za grosze, zmusza młodych ludzi do ucieczki z Ojczyzny. Jeszcze jak do tego doszły lasy i ziemia rolna przy niemal 100% blokadzie jej sprzedaży rolnikom, ja sam bym chyba rwał włosy i krzyczał:



MIAŁEŚ CHAMIE ZŁOTY RÓG, ale zamiast sznura ostała ci się teraz emigracja !



Paweł dokonał ogromnego postępu w polityce i dużo dobrych rzeczy wniósł, czasem ze swoimi nerwowymi komentarzami.Teraz honor go opuścił i przykleił się do tych, którym poprzysiągł odebrać władzę. Szkoda mi Pawła.



