Znany katolicki vloger Tomasz Samołyk wybrał się w odwiedziny do Fundacji Małych Stópek. Na swoim filmie pokazuje, w jaki sposób osoby zaangażowane w ruch pro life potrafią odmienić życie samotnych matek. To po prostu trzeba zobaczyć! Zachęcamy też do wspierania Fundacji ks. Tomasza Kancelarczyka (więcej informacji TUTAJ)