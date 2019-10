Ks Isakowicz-Zaleski: Abp Głódź to alkoholik, doprowadził do wielu ekscesów

Piotr Nowak 31.10.19 21:44

Widzisz pan panie ksiądz Isakowicz-Zalewski - gdyby pan tak na mnie powiedział, to wyrzuciłbym pana z pracy na zbity pysk !!! Wszyscy nazywali Junckera pijakiem, za co on ma wielki żal, bo okazuje się, że to choroba a nie pijaństwo. Widzi pan jak można się pomylić. A pan panie ksiądz jesteś gorszym od diabła, pan jesteś normalnym goownem w habicie, niczym więcej !