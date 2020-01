Ks. Dominik Chmielewski: Tajemnica Eucharystii

retro 13.1.20 14:04

KAPŁAN CHRYSTUS

1. Idzie do ołtarza. 1. Idzie na Górę Oliwną.

2. Rozpoczyna Mszę św. 2. Rozpoczyna się modlić.

3. Przystępuje do ołtarza i całuje. 3. Zdradzony Pocałunkiem Judasza.

4. Idzie na miejsce przewodniczenia. 4. Pojmany i zaprowadzony do Annasza.

5. Antyfona na wejście. 5. Przed Annaszem fałszywie oskarżony.

6. Panie, zmiłuj się nad nami. 6. Prowadzony do Kajfasza.

Piotr zapiera się Go trzykrotnie.

7. Pierwsze czytanie. 7. Prowadzony do Piłata.

8. Modlitwa przed Ewangelią. 8. Prowadzony do Heroda i wyszydzony.

9. Mówi: Pan z wami. 9. Spojrzał na Piotra – nawraca go.

10. Czyta Ewangelię. 10. Na powrót przyprowadzony do Piłata i

przed nim oskarżony.

11. Odkrywa kielich. 11. Haniebnie obnażony.

12. Ofiaruje Cheb i Wino 12. Okrutnie ubiczowany.

13. Przykrywa kielich. 13. Cierniem ukoronowany.

14. Umywa ręce. 14. Niewinnym uznany przez Piłata.

15. Mówi: Módlmy się, aby moją i waszą

Ofiarę przyjął Bóg Wszechmogący. 15. Piłat ukazuje Jezusa ludowi i mówi:

Oto człowiek.

16. Wezwania przed prefacją. 16. Opluty i wyszydzony.

17. Prefacja i Święty… 17. Uznany gorszym od mordercy Barabasza i

skazany na śmierć.

18. Wspomnienie żyjących. 18. Niesie krzyż na Górę Kalwarię.

19. Wspomnienie świętych i tajemnicy dnia. 19. Spotyka Matkę Bolesną i pobożne kobiety.

20. Błogosławi Ofiarę chleba i wina. 20. Przybity do krzyża.

21. Podnosi Hostię. 21. Wywyższony na Krzyżu.

22. Podnosi kielich. 22. Przelewa Świętą Krew z 5 Ran.

23. Aklamacja. 23. Widzi pod krzyżem swą Bolesną Matkę.

24. Wspomnienie zmarłych. 24. Modli się na krzyżu za ludzi.

25. Odmawia: Ojcze nasz. 25. Wypowiada na krzyżu 7 słów.

26. Łamie Hostię. 26. Oddaje Bogu Ducha – umiera.

27. Wpuszcza cząstkę Hostii do kielicha. 27. Zstępuje do Otchłani.

28. Mówi: Baranku Boży… 28. Wielu uznaje w nim Syna Bożego.

29. Przyjmuje Komunię św. 29. Złożony do grobu.

30. Czyści kielich. 30. Namaszczony przez pobożne kobiety.

31. Przykrywa kielich. 31. Powstaje z martwych.

32. Antyfona na Komunię. 32. Ukazuje się Matce swej i uczniom.

33. Odmawia modlitwę po Komunii. 33. Objawia się uczniom swym i naucza

ich jeszcze przez 40 dni.

34. Mówi ostatni raz: Pan z wami. 34. Żegna się z uczniami i wstępuje do Nieba.

35. Udziela ludowi błogosławieństwa. 35. Zsyła Ducha Świętego.

36. Mówi: Idźcie, Ofiara spełniona. 36. Rozsyła Apostołów na cały świat, by głosili Ewangeli