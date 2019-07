Ks. Dariusz Oko: Polska poradziła sobie z bolszewizmem, z genderyzmem też sobie poradzi

twitter:PromocjaPWS 22.7.19 21:33

Coś dla zwolenników teorii Gender. Akapit TOŻSAMOŚĆ I GENDER historiasztuki com pl/022-00-00-ANTROPOLOGIA.php#mag42



"Tożsamość człowieka to temat ogromny (w perspektywie ontologicznej, psychologicznej, społecznej) i nie sposób go tu nawet w skrócie zreferować, można jednak bez trudu wskazać jej aspekt istotny z punktu widzenia współczesnej antropologii.

Najprościej rozumiana tożsamość to rozumienie i odczuwanie siebie jako odrębnej, niepowtarzalnej istoty. Ta indywidualna tożsamości jest podstawą tożsamości wyższego rzędu, np. tożsamości gatunkowej, wspólnotowej, narodowej, ponieważ warunkiem rozumienia innych ludzi jest rozumienie siebie.

Bez tożsamości człowiek nie jest w stanie określić swoich potrzeb, celów i interesów. Nie jest w stanie określić, co jest dla niego dobre, a co złe. Nie jest w stanie podejmować racjonalnych wyborów.

Tożsamość jest zjawiskiem złożonym, ale jeśli będziemy ją analizować i rozbierać na czynniki pierwsze, to okaże się, że istnieje pewna granica, której przekroczyć się nie da. Tą granicą jest biologiczna płeć. Bez tej podstawowej tożsamości funkcjonującej na najniższym, biologicznym poziomie, człowiek nie mógłby przetrwać jako gatunek. Tak rozumiana tożsamość mieści się we wszystkich znanych antropologiach - nawet w antropologii skrajnie biologistycznej - z wyjątkiem antropologii gender.

Tożsamość płciowa nie ma nic wspólnego z rozumem, wykształceniem, przekonaniami i ideologiami, ponieważ działa na poziomie czysto biologicznym. Spełnia w organizmie taką samą funkcję, jaką spelnia błędnik. Dzięki błędnikowi człowiek rozpoznaje pion nawet z zamkniętymi oczami i potrafi stać. Bez błędnika nawet z otwartymi oczami musi się przewrócić. Bez tożsamości płciowej człowiek nie jest w stanie rozróżniać "jakości w rzeczywistości". Nie jest więc w stanie samodzielnie jej zrozumieć, a więc jest uzależniony od opinii innych.

Antropologia gender to antropologia człowieka, którego świadomość i samoświadomość jest całkowicie i bez reszty kształtowana przez czynniki zewnętrzne. Jest to więc antropologia człowieka, któremu można wmówić wszystko i dowolnie nim manipulować.

Taki nowy człowiek to marzenie każdej władzy".