Krzyż w szkole szykanuje i dyskryminuje? Jest sprzeciw ministra Zbigniewa Ziobro.

Marek21 7.2.20 15:45

W wielu szkołach krzyże wiszą w każdej sali.

Krzyże czy dwie listewki połączone pod kątem prostym?

Czy dzieci pod nim mniej ściągają, mniej wyzywają koleżanki/kolegów, mniej się biją, czy w ogóle go zauważają?

Czy rodzice widząc krzyż na ścianie sekretariatu nie odważają się przedstawiać lewych zaświadczeń o zarobkach by wyłudzić stypendium, nie okłamują wychowawców usprawiedliwiając nieobecności?

Jeżeli krzyż nie jest zauważany i na nic nie wpływa to lepiej go zdjąć niż gdyby miał tylko porastać kurzem nie widziany, lekceważony.

Krzyż to Znak a nie forma oznaczania swojego terenu.