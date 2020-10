Krauze uniknął aresztu. Prokuratura złoży zażalenie

- Prokuratura nie zgadza się z decyzjami sądu i po zapoznaniu się szczegółowo z uzasadnieniem tych decyzji będziemy wnosili na nie zażalenie – poinformowała rzecznik Prokuratury Regionalnej w Poznaniu prok. Anna Marszałek.

Sąd Rejonowy w Poznaniu nie uwzględnił wniosków prokuratury o tymczasowe aresztowanie Ryszarda Krauze oraz czterech innych podejrzanych o wyprowadzanie pieniędzy ze spółki Polnord.

Roman Giertych oraz Ryszard Krauze należą do grupy 12 zatrzymanych osób, które są podejrzane o wyprowadzenie i przywłaszczenie w sumie ok. 92 mln zł z giełdowej spółki deweloperskiej Polnord. Do zatrzymania wszystkich doszło w czwartek.

Jak podaje PAP, wobec pozostałych podejrzanych, tj. Tomasza Sz., Tomasza B., Andrzeja P., Wojciecha C., Andrzeja P. oraz Bartosza P. zastosowane zostały środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego i poręczeń majątkowych, a także zakazu opuszczania kraju oraz kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi.

Roman Giertych ma wpłacić 5 mln złotych poręczenia majątkowego. Ma także zakaz opuszczania kraju oraz kontaktu z pozostałymi podejrzanymi.

Ryszard Krauze zgodził się na publikację swoich danych.

mp/pap