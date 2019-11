Kościół katolicki w Czechach podziękował Benedyktowi XVI

matis89 15.11.19 15:14

Nie ulotnił się, nie asystował przy wyborze Bergoglio Fałszywego Proroka związanego z masonerią, ale dopuścił to tego wyboru aby spełniło się Słowo Boga, proroctwo o Fałszywym Proroku. Poza tym katolicki papież wciąż żyje i nie zrzekł się tytułu papieskiego, a jak wszystko na to wskazuje wybranie masona Bergoglio dokonało się na drodze oszustwa, natomiast Benedykt XVI został obalony przez masonerię. Dziś po synodach Bergoglio wiemy też jak wielu, większość biskupów kardynałów nie reprezentuje już pełnej i zdrowej nauki Jezusa, większość to lewaki, masoni, postępowcy światowi.