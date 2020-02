Korwin-Mikke: Mam nadzieję, że wojsko wyjdzie na ulice. Potrzebny jest pucz

Katolicka Kretynizacja Polski 8.2.20 8:56

Za parę lat to państwo z tektury które jest pod rządami PiSu będzie czystym niewolnictwem poddanych obywateli pod batem jedynie słusznej partii i wiary! Kto śledzi i obserwuje narastające przepisy za przepisem, które już niewielu ogarnia (patrz podatki, sąd) rozrost biurokracji, socjalizm ,łamanie konstytucji i praw UE, i tylko totalny dureń i ignorant może wierzyć że to co robi PiS może doprowadzić do czegoś dobrego w Polsce!