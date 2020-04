Koronawirus. W Szwecji już 793 ofiary śmiertelne

Wiele miast zezwoliło na rozstawianie ogródków przy kawiarniach i restauracjach. Przed wejściami i w samych lokalach tworzyły się długie kolejki i nie przestrzegano zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy wchodzącymi, co mogło w znaczny sposób przyczynić się do rozprzestrzeniania się wirusa. W Szwecji nie ma też nakazu noszenia maseczek ani rękawiczek.

Z wypowiedzi głównego epidemiologa Szwecji wydaje się wynikać, że Szwedzi powoli zaczynają sobie zdawać sprawę z powagi zagrożenia. Wygląda również na to, że do tej pory i władze tego kraju i sami obywatele podchodzili do tej pandemii raczej lekceważąco, traktując ją bardziej jako kolejną odmianę grypy. Niektórzy Szwedzi niestety nadal tak do tego podchodzą i szukają rozrywki w lokalach w pobliżu ich miejsc zamieszkania.