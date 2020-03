Koronawirus w Polsce. Kolejne zakażenia, 16 osób nie żyje [ NASZ RAPORT]

27.3.20 10:31

Nawiązując do opinii Marszałka Karczewskiego (lekarza), ze „Każdy z nas senatorów, może przywlec chorobę do Senatu i Senat, a wczoraj być może Sejm, może się stać takim polskim Wuhan”, to również Ukraińcy przyjeżdżający do Przemyśla z różnych miejsc Niemiec, z kraju o szalejącym koronowirusie może być >.





Czy w Przemyślu może dochodzić do >> przywleczenia << koronowirusa za milczącą zgodą obozu rządzącego?



Jak to się ma do rządowej propagandy o zasadach bezpieczeństwa przy epidemii koronowirusa, a praktyką w Przemyślu?



Jeśli tak, to wątpliwe są głosy poparcia w wyborach prezydenckich na PAD.





Źródło: plus.nowiny24.pl/koronawirus-kilka-tysiecy-ukraincow-ewakuowanych-przez-przemysl-mieszkancy-obawiaja-sie-ze-obcokrajowcow-moze-byc-wiecej/ar/c1-14875187



https://nowiny24.pl/ewakuacja-ukraincow-przez-przemysl-posel-marek-rzasa-zadaje-pytania-wojewodzie-podkarpackiemu/ar/c1-14881299