Koronawirus w Polsce: Ministerstwo Zdrowia skraca długość kwarantanny

„Podjąłem decyzję o zmianie zasad kwarantanny i izolacji” – poinformował dziś w trakcie konferencji prasowej minister zdrowia dr Adam Niedzielski.

Jak dalej dodał:

„Dziś przedstawimy pakiet tych rozwiązań m.in. będzie to skrócenie okresu kwarantanny do 10 dni, skrócenie okresu izolacji do 10 dni”.

Podkreślił, że taki okres jest bezpieczny oraz nie powoduje dużego przyrostu ryzyka w porównaniu do kwarantanny dwutygodniowej. Zaznaczył, że zrezygnowano też z prowadzenia w jej okresie testów.

dam/twitter - Ministerstwo Zdrowia,Dorzeczy.pl