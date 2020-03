Koronawirus. Spirytus bez akcyzy

Wczoraj w dzienniku ustaw ukazało się rozporządzenie o zniesieniu akcyzy na spirytus, który ma być przeznaczany na produkcję środków biobójczych. Ma to związek z walką z epidemią koronawirusa.

Rozporządzenie zostało wydane przez ministra finansów Jacka Sarnowskiego i obowiązuje z datą wsteczną od 4.03.2020 do 16.03.2020.

Warunkiem do uzyskania zwolnienia z akcyzy na spirytus jest obecność funkcjonariuszy służby celno-skarbowej „przy samej produkcji, rozlewaniu i wydawaniu z magazynu producenta, rozlewni lub Agencji Rezerw Materiałowych”.

- Ponadto płyny wytworzone ze zwolnionego z akcyzy spirytusu będą wpisane do Wykazu Produktów Biobójczych najpóźniej w dniu dostarczenia ich do Agencji Rezerw materiałowych oraz, że produkty posłużą do celów związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką lub zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.