Koronawirus. Polski lek już od dzisiaj w szpitalach. Dostępny także w leczeniu domowym

Stefek 19.3.20 10:30

Ten lek oczywiście jest wybawieniem dla ludzi już ciężko chorych na zapalenie płuc ponieważ obniża odporność, co skutkuje zmniejszonym niszczycielskim atakiem układu odpornościowego na zainfekowane komórki płucne. Natomiast przy lżejszych przypadkach należy jeżeli już stosować ten lek z umiarem i rozwagą bo może on bardziej zaszkodzić niż pomóc przez niepotrzebne i szkodliwe obniżenie odporności organizmu.Natomiast przy braku jakichkolwiek objawów nawet przy wykryciu korony w organizmie należy bezwzględnie NIE PODAWAĆ TEGO LEKU BO TO JEST NAJPROSTRZA DROGA DO CIĘŻKIEGO ZACHOROWANIA I ŚMIERCI.TO SAMO TYCZY SIĘ PRZYJMOWANIA TEGO LEKU PROFILAKTYCZNIE. Ten lek jest do stosowania TYLKO przy wystąpieniu zapalenia płuc.