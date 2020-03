Koronawirus ocala dzieci nienarodzone

Jak z kolei informuje Edward Morris, prezes Royal College of Obstetricians and Gynaecologist, na „skraju załamania” są usługi aborcyjne. Kobiety zaś próbują kupować nielegalne tabletki przez internet.

Co szokujące, w liście do ministra zdrowia Matta Hancocka, który podpisał m.in. Edward Morris, stwierdzono że z powodu wycofania przez resort decyzji dotyczącej zezwalania kobietom na zażywanie środków wczesnoporonnych w domu, po konsultacji z lekarzem, co najmniej 44 tys. spośród nich będzie musiało „[…] niepotrzebnie opuścić swoje domy, aby uzyskać dostęp do wczesnej medycznej opieki aborcyjnej”.